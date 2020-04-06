Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» никогда не станут воспринимать как своих в Галичине. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказала журналистка львовского сайта «Варианты» Иванка Корань

Иванка Корань: Назначение Шмыгаля премьером не вызвало радости у его земляков на Западе Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не воспринимают как представителя западных регионов и уроженца Львовщины новоизбранного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Если честно, партия же виртуальная, она не имеет своих представителей в регионах. Поэтому галицким патриотам очень хочется «разорвать» её, но они пока не могут этого сделать. Того же Шмыгаля львовские политики не считают своим. Просто потому, что он не был местным или региональным политиком. Скорее стоит говорить об удивлении, которое у «львовских» вызвала такая стремительная карьера чиновника, а впоследствии менеджера средней руки без чётко выраженных политических и командных маркеров», — рассказала Иванка Корань.

Собеседница издания добавила, что путь к власти для западноукраинских политиков складывается сложнее.

Полностью интервью можно прочитать здесь.