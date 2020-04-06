Россия, несмотря на санкции, сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров – объем экспорта в 2019 году составил 15,2 млрд долларов. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает китайское издание «Синьхуа», материал которого приводит «ИноСМИ»

Заказчиками российского оружия в 2019 году стали около полусотни стран, а объем экспорта вырос по сравнению с 2018 годом примерно на 200 млн долларов.

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«Наибольшим спросом пользуются российские системы для ведения воздушного боя (54 процента от общего объема экспорта) и противовоздушной обороны (30%). Многие страны проявляют интерес к истребителям Су-35С и зенитным комплексам С-400. В ближайшем будущем на рынок станут интенсивно продвигать системы ПВО С-350 и С-500», — отмечают в издании.

Основными импортерами российского оружия стали страны Ближнего Востока, а также Индия и Турция. Отмечается, что Турцию, как страну НАТО, удалось привлечь, несмотря на значительное сопротивление альянса, что можно считать дипломатической победой.