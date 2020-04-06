Американские чиновники предрекают США «новый Перл-Харбор» из-за масштабной вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом на днях сообщило издание The New York Times

По словам генерального хирурга США Джерома Адамса, «Перл-Харбором» для страны станет пик вспышки заболеваемости COVID-19.

«Это будет наше 11 сентября. Самый тяжелый момент для многих американцев за всю их жизнь», — добавил он.

Адамса поддержал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его словам, американцев ждет плохая неделя и им нужно «пристегнуться».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что американским врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты — масок, перчаток и халатов.

Согласно последним данным, США находится на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом: наличие инфекции зафиксировали у 337,9 тысяч человек, 9,6 тысяч скончались, 17,5 тысяч выздоровели.