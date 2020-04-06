По словам генерального хирурга США Джерома Адамса, «Перл-Харбором» для страны станет пик вспышки заболеваемости COVID-19.
«Это будет наше 11 сентября. Самый тяжелый момент для многих американцев за всю их жизнь», — добавил он.
Адамса поддержал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его словам, американцев ждет плохая неделя и им нужно «пристегнуться».
Он также отметил, что в США вспышка COVID-19 не находится под контролем, однако власти и медики изо всех сил стараются исправить ситуацию.
Ранее сообщалось, что американским врачам, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, не хватает средств индивидуальной защиты — масок, перчаток и халатов.
Согласно последним данным, США находится на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом: наличие инфекции зафиксировали у 337,9 тысяч человек, 9,6 тысяч скончались, 17,5 тысяч выздоровели.