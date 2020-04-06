Во Франции члены ассоциаций защиты работников секс-бизнеса обратились к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой о финансовой помощи ради поддержки пострадавших от COVID-19 сотрудниц. Об этом в понедельник, 6 апреля сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Необходимо создать чрезвычайный фонд, который позволит заместить доход на период действия мер", — говорится в письме Федерации красных зонтиков, объединяющей ассоциации, которые занимаются здравоохранением секс-работников.

Отмечается, что часть секс-работниц во Франции находится в статусе самозанятых и могут рассчитывать на государственную помощь в размере 1,5 тыс. евро.

Согласно последним данным, во Франции коронавирус выявили у 93,7 тыс. человек, более 8 тыс. скончались, 16,3 тыс. — выздоровели.