Из-за эпидемии коронавируса секс-работницы оказались в затруднительном финансовом положении — из-за карантина они не могут принимать клиентов и зарабатывать.
«Необходимо создать чрезвычайный фонд, который позволит заместить доход на период действия мер", — говорится в письме Федерации красных зонтиков, объединяющей ассоциации, которые занимаются здравоохранением секс-работников.
Отмечается, что часть секс-работниц во Франции находится в статусе самозанятых и могут рассчитывать на государственную помощь в размере 1,5 тыс. евро.
Согласно последним данным, во Франции коронавирус выявили у 93,7 тыс. человек, более 8 тыс. скончались, 16,3 тыс. — выздоровели.