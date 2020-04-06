С 4 апреля Чернобыльскую зону охватили масштабные пожары, огнем охвачены несколько десятков гектаров леса. При этом сама территория ЧАЭС закрыта из-за введенного в стране карантина из-за пандемии коронавируса.
По мнению Фролова, в настоящий момент радиационный фон возле ЧАЭС не способен оказать влияние на коронавирус. При этом нужно иметь в виду, что уже через примерно полтора года данный штамм вируса войдет в стадию гомеостаза и здесь могут начаться проблемы, полагает специалист.
Дело в том, что коронавирус рискуют подхватить облученные радиацией животные, которые в изобилии водятся в зоне ЧАЭС.
«И чем обернется для человечества этот мутировавший в Чернобыльской зоне штамм, мы даже предположить не можем», — заключил эколог.
Ранее стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди домашних животных, в частности кошек и собак.