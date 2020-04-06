Нынешние пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не смогут повлиять на коронавирус, однако через некоторое время эта ситуация может измениться. Такой прогноз 6 апреля в комментарии МК озвучил главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По мнению Фролова, в настоящий момент радиационный фон возле ЧАЭС не способен оказать влияние на коронавирус. При этом нужно иметь в виду, что уже через примерно полтора года данный штамм вируса войдет в стадию гомеостаза и здесь могут начаться проблемы, полагает специалист.

Дело в том, что коронавирус рискуют подхватить облученные радиацией животные, которые в изобилии водятся в зоне ЧАЭС.

«И чем обернется для человечества этот мутировавший в Чернобыльской зоне штамм, мы даже предположить не можем», — заключил эколог.

Ранее стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди домашних животных, в частности кошек и собак.