Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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С 4 апреля Чернобыльскую зону охватили масштабные пожары, огнем охвачены несколько десятков гектаров леса. При этом сама территория ЧАЭС закрыта из-за введенного в стране карантина из-за пандемии коронавируса. 

По мнению Фролова, в настоящий момент радиационный фон возле ЧАЭС не способен оказать влияние на коронавирус. При этом нужно иметь в виду, что уже через примерно полтора года данный штамм вируса войдет в стадию гомеостаза и здесь могут начаться проблемы, полагает специалист. 

Дело в том, что коронавирус рискуют подхватить облученные радиацией животные, которые в изобилии водятся в зоне ЧАЭС. 

«И чем обернется для человечества этот мутировавший в Чернобыльской зоне штамм, мы даже предположить не можем», — заключил эколог.     

Ранее стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди домашних животных, в частности кошек и собак. 