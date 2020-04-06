В подписи к фото Коллара с «Ночными волками» Штефанек назвал спикера «поклонником диктатуры Путина» и обвинил членов мотоклуба в причастности к войне на Донбассе и присоединении Крыма.
«Надеемся, Борис Коллар плохо информирован и не знал, что это "Ночные волки". В противном случае у нынешней коалиции по внешней политике и политике безопасности будет большая проблема», — добавил депутат.
Мотоклуб «Ночные волки» основан в 1989 году как первый официальный в СССР байкерский клуб. В 1995 году был зарегистрирован как общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты».