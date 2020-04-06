Спикер парламента Словакии Борис Коллар совместно с представителями мотоклуба «Ночные волки» возложил венки на мемориальном комплексе Славин в День освобождения Братиславы от фашистов. Об этом в понедельник, 6 апреля, на своей странице в Facebook сообщил словацкий депутат Иван Штефанек

«Короны не носим». «Ночные волки» не будут отменять мотопробег в Крым из-за коронавируса © РИА Новости, Антон Стеков | Перейти в фотобанк

«Надеемся, Борис Коллар плохо информирован и не знал, что это "Ночные волки". В противном случае у нынешней коалиции по внешней политике и политике безопасности будет большая проблема», — добавил депутат.

Мотоклуб «Ночные волки» основан в 1989 году как первый официальный в СССР байкерский клуб. В 1995 году был зарегистрирован как общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты».