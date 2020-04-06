Артист побеседовал с журналистами по телефону, пока ожидал результатов компьютерной томографии.
«Думаю, я сегодня выскочу», — отметил певец.
Во время разговора в палату вошел врач, который сообщил, что Лещенко выписывают из больницы.
«Арсен показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!"» — добавил певец.
Во вторник, 24 марта, Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Коронавирусная инфекция у артиста подтвердилась 26 марта — его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию. Вирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию и отек легких.