Народного артиста России Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило издание «Московский комсомолец»

Артист побеседовал с журналистами по телефону, пока ожидал результатов компьютерной томографии.

«Думаю, я сегодня выскочу», — отметил певец.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Арсен показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!"» — добавил певец.

Во вторник, 24 марта, Лещенко с супругой Ириной были госпитализированы в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Коронавирусная инфекция у артиста подтвердилась 26 марта — его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию. Вирус вызвал у Лещенко двустороннюю пневмонию и отек легких.