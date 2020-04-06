Украина потеряет суверенитет над своей банковской системой, если Верховная Рада примет во втором чтении закон о банках или так называемый антиколомойский закон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко сказал, что его больше всего тревожит в законе о рынке земли © РИА Новости, Нина Зотина

«По сути, он выводит банковскую систему Украины из-под юрисдикции украинских судов. То есть в данной ситуации Украина теряет суверенитет над своей банковской системой. Понятно, что МВФ это очень выгодно. В Латинской Америке и Африке такая ситуация уже сложилась, когда государства не имеют полного суверенитета над своими банками. И Украина теперь пополнит ряды этих государств», — рассказал политолог.

По словам замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, к закону о банках подали уже около восьми тысяч правок, а сам документ могут обжаловать в Конституционном суде.