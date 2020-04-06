Большинство умерших от коронавируса на Украине это женщины старше 50 лет, которые страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом 6 апреля говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что из 1319 подтвержденных случаев — 95 детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок. Больные в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин — 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

Ранее заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что наибольшее количество летальных случаев по состоянию на 1 апреля регистрировалось у больных с сахарным диабетом.