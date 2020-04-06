«Среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из 1319 подтвержденных случаев — 95 детей. На амбулаторном лечении находятся 597 человек, из них 61 ребенок. Больные в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин — 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
Ранее заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что наибольшее количество летальных случаев по состоянию на 1 апреля регистрировалось у больных с сахарным диабетом.