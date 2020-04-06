Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы оспорить решение правительства ввести ограничительные меры, которые, по его мнению, нарушают конституционные права украинцев. Об этом 6 апреля он написал в своем Facebook

Нужно срочно открыть метро! Гончаренко заявил, что карантин под угрозой срыва © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

Также нардеп утверждает, что правительство своим постановлением отнимает у украинцев права на предпринимательскую деятельность, мирные собрания, труд и на свободу передвижения.

Гончаренко заявил, что суд должен остановить действие данного акта, а нынешние ограничения будут актуальны в случае, если президент Владимир Зеленский или премьер Денис Шмыгаль решат ввести чрезвычайное положение. Для этого депутат призвал собрать Раду и проголосовать.