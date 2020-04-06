«Это решение идет вразрез с Конституцией Украины, и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения», — написал он.
Также нардеп утверждает, что правительство своим постановлением отнимает у украинцев права на предпринимательскую деятельность, мирные собрания, труд и на свободу передвижения.
Гончаренко заявил, что суд должен остановить действие данного акта, а нынешние ограничения будут актуальны в случае, если президент Владимир Зеленский или премьер Денис Шмыгаль решат ввести чрезвычайное положение. Для этого депутат призвал собрать Раду и проголосовать.