«Если они (Россия и Саудовская Аравия. — Ред.) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть», — заявил Трамп
При этом он также отметил, что США не хочет покупать нефть за рубежом.
В марте 2020 года Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. В результате цена на нефть существенно обвалилась.
Позже Саудовская Аравия выступила с призывом провести срочную встречу представителей стран-членов ОПЕК+. Изначально переговоры по видеосвязи были назначены на 6 апреля, однако накануне их сдвинули на 9 апреля.