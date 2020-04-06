Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины на нефть, если цены останутся на прежнем уровне. Об этом лидер Соединенных Штатов рассказал журналистам, передает РИА Новости в понедельник, 6 апреля

«Если они (Россия и Саудовская Аравия. — Ред.) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть», — заявил Трамп

При этом он также отметил, что США не хочет покупать нефть за рубежом.

Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Позже Саудовская Аравия выступила с призывом провести срочную встречу представителей стран-членов ОПЕК+. Изначально переговоры по видеосвязи были назначены на 6 апреля, однако накануне их сдвинули на 9 апреля.