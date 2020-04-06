Капитан донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Пятов, родившийся в Кировограде, до сих пор не может принять новое название города - Кропивницкий. В этом он признался в интервью сайту «Футбол 24», опубликованном 6 апреля

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По мнению Пятова, Кировоград должен был сохранить свое название.

«Этот город всегда в моем сердце. Для меня Кировоград — это Кировоград. Я, как и большинство жителей, до сих пор не воспринимаю его как Кропивницкий. Это мой родной город, в котором помню каждый кирпичик», — сказал футболист.

Изначально нынешний Кропивницкий был назван Елисаветградом, в честь святой Елисаветы, еще в середине 18 века. В советское время город десять лет был Зиновьевском, а затем получил имя Кирово. Кировоградом он стал позднее, чтобы не было путаницы с Кировской областью на территории РСФСР. После начала декоммунизации на Украине город хотели переименовать в Ингульск, однако жители региона выступили категорически против. В итоге решением Верховной Рады Кировоград стал Кропивницким, в честь актера и драматурга Марка Кропивницкого.