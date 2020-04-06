Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в больнице, однако настроение у политика хорошее. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил официальный представитель канцелярии правительства, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк лечился от коронавируса дома, госпитализировали с кашлем и высокой температурой вечером воскресенья, 5 апреля. Отмечается, что сделано это было по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности.

«Премьер-министр провел комфортную ночь в больнице святого Томаса, у него хорошее настроение», — заявил представитель Джонсона.

Он также отметил, что, несмотря на кашель и высокую температуру, премьер продолжает руководить правительством.

По данным источника британского издания Daily Mail, в больнице Джонсона лечат с помощью оксигенотерапии (лечение посредством вдыхания воздуха с повышенной концентрацией кислорода), также премьер проходит различные обследования.

Согласно последним данным, в Великобритании зарегистрировано 47,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4,9 тысяч человек скончались, 135 выздоровели.