Олигарх Игорь Коломойский, чтобы не допустить принятия закона о банках, будет пытаться использовать свою группу влияния во фракции «Слуга народа» и СМИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

«Я думаю, он будет обострять конкуренцию внутри команды власти. Есть большая группа депутатов в «Слуге народа», которые ориентируются на Коломойского. Думаю, что Коломойский может разворачивать средства массовой информации против власти», — считает собеседник издания.

Закон о банках, или так называемый антиколомойский закон, стал очередным условием для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ). По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, к закону уже подали около восьми тысяч поправок.

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