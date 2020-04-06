Жителей Грузии попросили воздержаться от походов в церковь и молиться дома на время эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель директора национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Паата Имнадзе, передает РИА Новости в понедельник, 6 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Хочу призвать верующих христиан, паству: защитите церковь, защитите священнослужителей тем, что не пойдете в церковь, молитесь дома. Защитим не только от этого вируса, но и от других вирусов. Не ходите в церковь, молитесь дома. Двери храма не могут быть закрыты, там будут священнослужители, которые будут молиться за нас. А мы должны молиться в домах друг за друга и за нашу страну», — заявил Имнадзе.

Согласно последним данным, в Грузии коронавирус выявили у 188 человек, двое скончались, 36 выздоровели.