До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения, связанный с эпидемией коронавируса. Введен всеобщий карантин, а также комендантский час с 21:00 до 6:00.
«Хочу призвать верующих христиан, паству: защитите церковь, защитите священнослужителей тем, что не пойдете в церковь, молитесь дома. Защитим не только от этого вируса, но и от других вирусов. Не ходите в церковь, молитесь дома. Двери храма не могут быть закрыты, там будут священнослужители, которые будут молиться за нас. А мы должны молиться в домах друг за друга и за нашу страну», — заявил Имнадзе.
Согласно последним данным, в Грузии коронавирус выявили у 188 человек, двое скончались, 36 выздоровели.