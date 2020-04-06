«Несмотря на то, что цены на лук в России тоже динамично растут, цены в Украине сейчас почти в два раза выше, что делает экспорт лука из России в Украину возможным. Это особенно актуально на фоне продолжающихся поставок российского картофеля на украинский рынок, ведь те же трейдеры могут предложить и лук», — заявил Ярмак.
По его прогнозу, поставки лука из России будут не очень масштабными ввиду претензий к качеству овоща. Ярмак утверждает, что более качественный лук, по той же или более низкой цене, есть в Нидерландах или Польше.
Кроме того, по словам Ярмака, ровно в три раза меньше за свой лук просят поставщики из Узбекистана, и лишь немного выше назначают цену экспортеры овощей из Казахстана.