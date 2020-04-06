Украина в апреле начала импортировать лук из России и Нидерландов, а в конце марта - из Казахстана и Узбекистана из-за резкого роста цен на него на внутреннем рынке. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба EastFruit со ссылкой на экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака

Вкладывайте в лук: украинские овощи – самые дорогие в Европе © Скриншот из видео Украина.ру заявил Ярмак.

По его прогнозу, поставки лука из России будут не очень масштабными ввиду претензий к качеству овоща. Ярмак утверждает, что более качественный лук, по той же или более низкой цене, есть в Нидерландах или Польше.

Кроме того, по словам Ярмака, ровно в три раза меньше за свой лук просят поставщики из Узбекистана, и лишь немного выше назначают цену экспортеры овощей из Казахстана.