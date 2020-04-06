Очередным условием для нового кредита от МВФ стало принятие закона о банках, или так называемого антиколомойского закона, который Рада должна рассмотреть во втором чтении на заседании 8 или 9 апреля.
«"Приватбанк" сейчас самый большой банк в стране, с огромной базой клиентов и огромными финансовыми возможностями. Поэтому МВФ боится потерять контроль над финансовым сектором из-за возвращения частников в эту сферу. Для МВФ это принципиальный вопрос», — рассказал Руслан Бортник.
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