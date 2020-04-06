Международный валютный фонд (МВФ) опасается, что если Приватбанк вернут олигарху Игорю Коломойскому, то контроль над финансовым сектором страны в значительной мере вернется в частные руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

Бортник: МВФ боится потерять контроль над финансовым сектором Украины © стрингер «"Приватбанк" сейчас самый большой банк в стране, с огромной базой клиентов и огромными финансовыми возможностями. Поэтому МВФ боится потерять контроль над финансовым сектором из-за возвращения частников в эту сферу. Для МВФ это принципиальный вопрос», — рассказал Руслан Бортник. Полностью интервью можно прочитать здесь.