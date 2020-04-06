Во дворе офисного центра «Техноконтракт» в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия, пулевое ранение в голову получил Михаил Титов по кличке Мультик. Об этом 6 апреля сообщает местное издание «Новости-N»

Дорога Николаев — Кропивницкий: по следам ада украинской коррупции © novosti-n.org | novosti-n.org | Перейти в фотобанк

На месте работает полиция. По информации очевидцев, якобы есть еще один раненый, которого увезла скорая помощь. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Издание утверждает, что в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации.