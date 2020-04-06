«Подробности происшествия пока не известны. Работники рядом расположенной автомойки услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в больницу. Стрелявший с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.
На месте работает полиция. По информации очевидцев, якобы есть еще один раненый, которого увезла скорая помощь. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.
Издание утверждает, что в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации.