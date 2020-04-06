Из-за связанного с пандемией коронавируса закрытия границ страны СНГ лишатся десятков миллиардов долларов, которые поступали в страны от трудовых мигрантов. Об этом 5 апреля сообщила «Независимая газета»

Отмечается, что примерно два миллиона граждан Узбекистана ежегодно отправляли на родину 4 млрд долларов, а украинские «заробитчане» — до 20 млрд долларов.

«Но после начала пандемии и эти валютные поступления значительно сократятся. Украинские власти обещают организовать в стране 5 млн рабочих мест для тех трудовых мигрантов, которые могут и не найти работу за границей в ближайшие годы. Кроме Украины и Узбекистана, потеряют приток валюты от своих работников и другие постсоветские страны — Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения. То есть в условиях закрытых границ постсоветские страны могут потерять как минимум 30 млрд долларов, которые ранее получали от уехавших на заработки граждан», — отмечают в издании.

Ущерб также будет нанесен тем странам, которые импортировали рабочую силу — под угрозой такие отрасли, как строительство и сельское хозяйство.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Марата Хуснуллина, из-за замораживания строительства в России может увеличиться количество обманутых дольщиков. Он также отметил, что возобновить строительство после приостановки будет сложно.

«Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, работает мигрантов в регионах. В основном это жители бывших советских республик и стран СНГ. В сегодняшней ситуации многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты, поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики, стройку не останавливать, потому что они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше, если они будут находиться на работе, а не в общежитии», — заявил Хуснуллин.

Он также рекомендовал работодателям обеспечить сотрудников отдельными бытовками, где можно изолировать заболевших с легкой формой COVID-19.