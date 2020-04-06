Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен начать политическую карьеру. С таким утверждением 6 апреля выступил Telegram-канал «Женщина с косой» со ссылкой на собственные источники

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион Петра Порошенко.

Теперь же, как утверждается, бывший глава Офиса генпрокурора намерен идти в политику. Для его раскрутки якобы будет использован образ лучшего генпрокурора-реформатора.

Уточняется также, что неназванные спонсоры Рябошапки готовы подключить к этой кампании режиссера Олега Сенцова.

Ранее сообщалось, что судимый в РФ за подготовку теракта в Крыму Сенцов может на политической арене прийти на смену Святославу Вакарчуку и его партии «Голос», которая фактически растеряла всю свою популярность.