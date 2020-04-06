Рябошапка лишился должности генпрокурора в начале марта 2020 года. В вину ему поставили неспособность справится с реформированием генпрокуратуры и отсутствие подвижек в громких антикоррупционных делах, в частности его невозможность привлечь к уголовной ответственности экс-президента Петра Порошенко.
Теперь же, как утверждается, бывший глава Офиса генпрокурора намерен идти в политику. Для его раскрутки якобы будет использован образ лучшего генпрокурора-реформатора.
Уточняется также, что неназванные спонсоры Рябошапки готовы подключить к этой кампании режиссера Олега Сенцова.
Ранее сообщалось, что судимый в РФ за подготовку теракта в Крыму Сенцов может на политической арене прийти на смену Святославу Вакарчуку и его партии «Голос», которая фактически растеряла всю свою популярность.