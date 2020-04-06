Вице-премьер Польши, министр науки и высшего образования Ярослав Говин, который не согласился на проведение президентских выборов во время пандемии коронавируса, подал заявление об отставке. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство РИА Новости

По данным соцопроса, 72% жителей Польши выступают за перенос назначенных на 10 мая президентских выборов из-за эпидемии коронавируса. При этом действующий президент Анджей Дуда изменять дату выборов пока не планирует, надеясь, что к маю страна вернется к обычной жизни.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметил, что при этом остается депутатом сейма и будет добиваться переноса президентских выборов на 2 года. По его словам, такую позицию поддерживают все 18 депутатов его партии «Сегласие», без голосов которых правящая партия «Право и справедливость» теряет большинство в нижней палате парламента.

В настоящее время в Польше действует режим эпидемии. Согласно последним данным, в стране зафиксировано 4,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 98 человек скончались, 162 выздоровели.