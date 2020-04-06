Украинский режиссер Олег Сенцов, который отсидел в российской тюрьме за подготовку терактов в Крыму и вернулся на родину по обмену, объявил о запуске своей новой киноработы, которая получила название «Носорог». Подробности 6 апреля приводит сайт lenta.ua со ссылкой на пресс-службу компании «Арт-хаус Трафик»

Сообщается, что Сенцов начал работу над фильмом еще в 2013 году, однако вынужден был ее прервать. Теперь в сентябре 2020 года режиссер намерен начать работу над картиной. Пустышка: Олег Сенцов как политический фантом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Носорог» будет посвящен 90-м годам прошлого века и расскажет историю украинского бандита.

«С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным — только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки — сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем, встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить», — сказано в пресс-релизе.

В 2014 году Сенцов был приговорен в РФ к двадцати годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Режиссер был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы, в суде было доказано, что группа готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Сенцов вернулся на Украину в сентябре 2019 года в результате обмена пленными между Москвой и Киевом.