Сообщается, что Сенцов начал работу над фильмом еще в 2013 году, однако вынужден был ее прервать. Теперь в сентябре 2020 года режиссер намерен начать работу над картиной.
«Носорог» будет посвящен 90-м годам прошлого века и расскажет историю украинского бандита.
«С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным — только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки — сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем, встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить», — сказано в пресс-релизе.
В 2014 году Сенцов был приговорен в РФ к двадцати годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Режиссер был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы, в суде было доказано, что группа готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Сенцов вернулся на Украину в сентябре 2019 года в результате обмена пленными между Москвой и Киевом.