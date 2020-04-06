«Утром в воскресенье в По задержали мужчину. Он провел всю ночь запертым в гипермаркете, где употреблял алкоголь и смотрел порнофильмы», — говорится в сообщении.
Франция с 17 марта ввела всеобщий карантин: жителям запрещено выходить из дома без необходимости, под запретом также любые массовые мероприятия. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность.
Согласно последним данным, в стране зафиксировано 93,7 тыс. случаев заражения COVID-19, 8 тысяч пациентов скончались, 16,3 тысячи выздоровели.