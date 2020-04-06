Во Франции полицейские задержали гражданина Польши, который «самоизолировался» в местном супермаркете и провел ночь за распиванием алкоголя и просмотром порнографии. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на портал 20Minutes

«Утром в воскресенье в По задержали мужчину. Он провел всю ночь запертым в гипермаркете, где употреблял алкоголь и смотрел порнофильмы», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в стране зафиксировано 93,7 тыс. случаев заражения COVID-19, 8 тысяч пациентов скончались, 16,3 тысячи выздоровели.