С начала эпидемии в Киеве Covid-19 заболели 267 человек, в том числе четыре случая зафиксированы в Киево-Печерской лавре. Об этом 6 апреля рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировался в YouTube

«В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса», — сказал он.

В Киево-Печерской лавре наладят производство медицинских масок – митрополит Онуфрий © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк сообщает, что в связи с распространением на территории Украины коронавируса в монастыре были усилены карантинные меры.

Исходя из этого, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.

Как и раньше, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Те, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, могут это сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.