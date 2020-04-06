«В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая коронавируса», — сказал он.
В свою очередь пресс-служба лавры сообщает, что в связи с распространением на территории Украины коронавируса в монастыре были усилены карантинные меры.
Исходя из этого, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.
Как и раньше, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.
Те, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, могут это сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.