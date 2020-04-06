Украина вводит дополнительные ограничения по въезду в страну из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии 6 апреля

Зомби атакуют. Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии © пресс-служба президента Украины

Как сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии, по официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет проводиться исключительно авиа- или ж/д транспортом.

«В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой», — говорится в сообщении.

Таким образом, граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута») и «Сеньковка» («Веселовка»).

Такой порядок въезда на Украину будет действовать, предварительно, до 24 апреля включительно.