Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 во многих странах мира возник дефицит медицинских масок.
«В качестве альтернативе марлевым повязкам можно сделать маску из футболки, старого шарфа или полотенца», — заявил Адамс.
На видео он показал, как правильно сложить вырезанную часть футболки и закрепить ее резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить маску, которая должна защитить от коронавирусной инфекции.
По последним данным, в мире почти 1,3 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 65,5 тысяч скончались, еще 264 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.