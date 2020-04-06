Генеральный хирург США Джером Адамс рассказал, как можно сделать маску из подручных средств в домашних условиях. Видео было на днях обнародовано на странице Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В качестве альтернативе марлевым повязкам можно сделать маску из футболки, старого шарфа или полотенца», — заявил Адамс.

На видео он показал, как правильно сложить вырезанную часть футболки и закрепить ее резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить маску, которая должна защитить от коронавирусной инфекции.

По последним данным, в мире почти 1,3 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 65,5 тысяч скончались, еще 264 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.