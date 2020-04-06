COVID-19 vs Чернобыль-86. На Украине появилась необычная онлайн-экскурсия

Чернобыльскую зону закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы экскурсионных туров запустили новый формат — онлайн-путешествия. Об этом 6 апреля сообщается на странице CHERNOBYL TOUR в Instagram

Виртуально посетить Чернобыльскую зону можно с помощью онлайн-конференций. Ведущими туров будут свидетели аварии, ликвидаторы, бывшие работники ЧАЭС, жители Припяти и профессиональные гиды.

Первый онлайн-тур «COVID-19 vs Чернобыль-86. Как опыт Чернобыля помогает пережить коронавирус» открыт в понедельник. Его проведет ликвидатор, эколог и основатель Чернобыль-Тур Сергей Мирный.Следующие онлайн-туры состоятся 5,7,8,9 и 10 апреля на темы «Радиация в Чернобыле: что нужно знать до визита в зону», «Припять до аварии: как все начиналось» и «Припять после аварии: радиация, эвакуация, дезактивация».