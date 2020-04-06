Причиной пожара в Чернобыльской зоне по предварительным данным является деятельность человека, на месте инцидента будет работать следственно-оперативная группа. Об этом 6 апреля в комментарии телеканалу «112 Украина» сообщила пресс-секретарь Госслужбы по ЧС в Киевской области Виктория Рубан

«Понимаете, причина всех пожаров, что в Чернобыльской зоне, что в Киевской области в экосистемах — на 99% это деятельность человека. Две причины, не касающиеся Чернобыльской зоны, касающиеся Киевской области, — это или выжигание сухой травы самими людьми, которые и провоцируют пожары. Что касается Чернобыльской зоны — там будет работать следственно-оперативная группа, но, по предварительным данным, это и есть деятельность человека», — отметила Рубан. В условиях повышенной радиации. В Чернобыле бушует пожар © Facebook, ГСЧС Украины

По ее словам, на месте пожара было незначительное превышение радиационного фона. Сейчас все очаги пожара потушены. На данный момент радиационный фон в норме.

Также она рассказала, что травяные пожары перерастают в торфяные, и уже только за вчера были зафиксированы четыре пожара торфа на территории Киевской области.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.