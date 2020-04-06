С понедельника, 6 апреля, в Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин. Об этом пресс-служба УВД Самаркандской области сообщила в Telegram

В Узбекистане выросло число заболевших COVID-19 — четверо в тяжелом состоянии © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

«В областных центрах республики проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок», — говорится в сообщении.

Согласно правилам, пользоваться двухколесным транспортом можно только при крайней необходимости, а именно для покупки продовольственных товаров, лекарств, посещения врача, а также поездок на работу.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Узбекистане составляет 390 человек, два из которых скончались.