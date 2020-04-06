Согласно решению узбекистанской комиссии с 6:00 (4:00 мск) 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах ограничивается передвижение граждан на мототранспорте и велосипедах.
«В областных центрах республики проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок», — говорится в сообщении.
Согласно правилам, пользоваться двухколесным транспортом можно только при крайней необходимости, а именно для покупки продовольственных товаров, лекарств, посещения врача, а также поездок на работу.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Узбекистане составляет 390 человек, два из которых скончались.