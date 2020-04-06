Если сегодня власти Украины не примут жестких и решительных мер, направленных на создание достаточного запаса зерна в стране и ограничение его вывоза, то украинцев ждет не только повышение цен на хлеб в несколько раз, но и, возможно, самый настоящий голод. Об этом 6 апреля сообщается на сайте «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Закон о рынке земли вернёт Украину в 90-е и развалит экономику — Милованов © Тимофей Милованов / facebook

«Нельзя забывать и о том, что миллионы "заробитчан", которые покупали хлеб в Лиссабоне и Берлине, сегодня вернулись в Украину, что неизбежно приведет к увеличению потребления продуктов в стране. И наконец, экономический кризис, тарифный геноцид и снижение покупательной способности населения приведут к изменению структуры потребления продуктов питания — повышению доли хлебобулочных и макаронных изделий. Все эти факторы работают на нехватку и повышение цен на зерновые», — говорится в сообщении.

По мнению партии, украинская власть должна немедленно отчитаться о нынешнем состоянии запасов зерна и условиях его хранения, начать переговоры о возможной закупке зерна у Казахстана и Российской Федерации.