Отмечается, что, по прогнозам Института аграрной экономики, в 2020 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур на Украине составят 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3%, меньше урожая зерновых в 2019-м. Кроме того, существует фактор коронавируса.
«Нельзя забывать и о том, что миллионы "заробитчан", которые покупали хлеб в Лиссабоне и Берлине, сегодня вернулись в Украину, что неизбежно приведет к увеличению потребления продуктов в стране. И наконец, экономический кризис, тарифный геноцид и снижение покупательной способности населения приведут к изменению структуры потребления продуктов питания — повышению доли хлебобулочных и макаронных изделий. Все эти факторы работают на нехватку и повышение цен на зерновые», — говорится в сообщении.
По мнению партии, украинская власть должна немедленно отчитаться о нынешнем состоянии запасов зерна и условиях его хранения, начать переговоры о возможной закупке зерна у Казахстана и Российской Федерации.