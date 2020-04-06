Двое французских медиков - глава отделения интенсивной терапии в больнице в Париже Жан-Поль Мира и глава исследовательской группы в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований Камиль Лохт - предложили испытывать вакцину от коронавируса на жителях африканских стран. Об этом на днях сообщил телеканал BBC

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк предложили начать тестировать вакцину на жителях Африки, так как там нет ни медикаментов, ни масок, ни реанимации.

«Это похоже на исследования в области заболевания СПИДом. Мы привлекаем проституток, потому что знаем, что они наиболее уязвимы и часто не пользуются контрацептивами», — заявил Мира.

Позиция французских медиков вызвала широкий резонанс в обществе — их обвинили в расизме. Так, бывший футболист «Челси» Дидье Дрогба призвал «не сравнивать африканцев с морскими свинками», а камерунский футболист Самуэль Этоʼо и вовсе назвал медиков «убийцами».

Согласно последним данным, во Франции выявлено 92,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, 8 тысяч человек скончались, 16,1 тысяча выздоровели.