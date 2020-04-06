Кабмин Украины опубликовал разъяснения относительно новых ограничений, которые начали действовать с понедельника. Постановление с разъяснениями обнародовано 6 апреля на правительственном портале

Карантин глазами простых людей. Киев. «Карантин нашему народу нужен» © REUTERS, Gleb Garanich сообщении.

С собой нужно носить документы, их проверка позволит узнать, не должен ли человек быть на самоизоляции или в обсервации. Во всех общественных местах нужно быть в маске или респираторе. По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение — сопровождение детей независимо от их количества. Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома.

За нарушение правил карантина — штраф от 17 до 34 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей). Если нарушаются санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может наступить уголовная ответственность.

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будут осуществлять МВД и Нацгвардия.