«Голосование за продажу Земли — это распродажа Украины политпроектами Зе-, По- и Го-, что на самом деле является собачьей случкой олигархов ко-, по- и пи- (Пинчук) с очень простой бизнес-целью: продать Украину, то есть ее самое ценное богатство — землю. Эти выбл…и не имеют ничего общего с украинским национальным сознанием или государственным мышлением. Они всего лишь торгаши, ростовщики, спекулянты и паразиты на изнемогающем теле украинской недонации», — написала она.
Открытие рынка земли Фарион назвала показательным обнажением истинной цели «Зеленских, Вакарчуков и Порошенков», которые, по ее мнению, заключаются в получении грязных денег через легкий обман «этнографической малороссийской массы».
Также экс-депутат считает, что украинцы поплатились землей за то, что выбрали во власть Владимира Зеленского. Фарион завила, что «этих избирателей нужно продать в рабство», поскольку другого они не заслужили.