Скандально известная экс-депутат «Свободы» Ирина Фарион раскритиковала действующую власть за открытие рынка земли и обвинила в «случке» с олигархами. Об этом на днях она написала в Facebook

Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP

Открытие рынка земли Фарион назвала показательным обнажением истинной цели «Зеленских, Вакарчуков и Порошенков», которые, по ее мнению, заключаются в получении грязных денег через легкий обман «этнографической малороссийской массы».

Также экс-депутат считает, что украинцы поплатились землей за то, что выбрали во власть Владимира Зеленского. Фарион завила, что «этих избирателей нужно продать в рабство», поскольку другого они не заслужили.