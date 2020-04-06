Минску и Москве необходимо нарастить объем поставок нефти на белорусские НПЗ до 2 миллионов тонн ежемесячно, что предусмотрено двусторонними балансами. Об этом посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сказал в интервью телеканалу СТВ 5 апреля

Александр Пасечник: Заменить российскую нефть Белоруссии не удастся © ОТР

«Важно даже с учетом потерь по первому кварталу по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года [когда были утверждены балансы поставок на 2020-й). Рабочий оптимальный объем на два белорусских НПЗ — это 2 миллиона тонн [в месяц] с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок, которые обеспечивает Беларусь в ряд стран-соседей и дальней дуги», — заявил Мезенцев.

Он обратил внимание, что Россия приняла практически весь пакет предложений Минска по нефтяным поставкам. Посол отметил, что спор, который продолжался в январе-марте вокруг поставок нефти из РФ в Белоруссию, не сделал стороны сильнее, но показал, что им стоит «более внимательно относится к запросам друг друга».

В марте белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на $7 (535 рублей) самими компаниями, а оставшиеся $4,7 (359,26 рублей) компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты.