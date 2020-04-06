Жители белорусского Витебска начали шить многоразовые защитные маски, чтобы помочь медикам в борьбе с коронавирусом, передает Sputnik Беларусь 6 апреля

Житель Минска закупал в России медицинские маски и продавал их белорусам втридорога © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По словам предпринимателя Сергея из Витебска, они с матерью, которая до выхода на пенсию руководила предприятием «Красный Октябрь», задумались, чем они могут помочь, когда в городе начало расти число заболевших пневмонией и коронавирусом.

В итоге в пятницу, 3 апреля, мужчина разместил у себя на странице в Instagram объявление о том, что он и его мать хотят помочь тем, кому это необходимо. Для этого они готовы бесплатно шить многоразовые медицинские маски — от жителей города требуется лишь материал. Готовые маски, по словам витеблянина, они будут передавать в медицинские учреждения.

После публикации Сергею начали писать и предлагать ткань, причем писали даже из Гомеля.

«Честно говоря, наших возможностей не хватает, чтобы переработать весь материал, который к нам привозят. Причем я со своей девушкой стараюсь помогать маме, но все равно времени не хватает, поэтому мы ищем добровольцев, которые помогут шить маски», — рассказал Сергей.

Сейчас его мать шьет две модели: двухслойную хлопчатобумажную маску, сложенную в гармошку, и четырехслойную со вставкой из хлопка внутри. За день она успевает сшить примерно 20-25 масок, делая перерывы только на завтрак и обед.

Уже готово около 40 масок, часть из которых витеблянин отдаст людям, которые приносили материалы, но большую часть подарит медработникам двух витебских больниц.