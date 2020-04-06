Некоторые подписчики украинской певицы Оли Поляковой выразили недоумение из-за ее желания провести прямой эфир в рамках своей развлекательной программы во время коронавирусного карантина с российским артистом Филиппом Киркоровым. Прямой эфир состоялся 5 апреля в Instagram

Цвет настроения: Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Многие поклонники в комментариях были возмущены, поскольку Киркоров открыто поддерживает политику российских властей и неоднократно бывал в Крыму после присоединения полуострова к России.

В комментариях люди написали Поляковой, что эфир с Киркоровым — это позор, а карантин на исполнительницу повлиял отрицательно.