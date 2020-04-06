Цвет настроения: Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус
Цвет настроения: Киркоров рассказал о результатах теста на коронавирус
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
«Сегодня будет жаришка! Как и обещали, вместе с Королём поп-сцены Филиппом Киркоровым выйдем в прямой эфир, чтобы сыграть в онлайн-игру "Правда или действие". Вы с нами? Подключайтесь в 19:00», — написала она в своем Instagram.

Многие поклонники в комментариях были возмущены, поскольку Киркоров открыто поддерживает политику российских властей и неоднократно бывал в Крыму после присоединения полуострова к России.

В комментариях люди написали Поляковой, что эфир с Киркоровым — это позор, а карантин на исполнительницу повлиял отрицательно.     

 

 