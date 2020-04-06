«Сегодня будет жаришка! Как и обещали, вместе с Королём поп-сцены Филиппом Киркоровым выйдем в прямой эфир, чтобы сыграть в онлайн-игру "Правда или действие". Вы с нами? Подключайтесь в 19:00», — написала она в своем Instagram.
Многие поклонники в комментариях были возмущены, поскольку Киркоров открыто поддерживает политику российских властей и неоднократно бывал в Крыму после присоединения полуострова к России.
В комментариях люди написали Поляковой, что эфир с Киркоровым — это позор, а карантин на исполнительницу повлиял отрицательно.