В Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом священник, который до установления диагноза проводил службы и общался с верующими. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Ему было всего 56 лет. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими», — написал Геращенко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Геращенко также выразил свои соболезнования родственникам священнослужителя.

«Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью, как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители находятся в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек. Тех, кто продолжает по своим обязанностям и призванию общаться с большим количеством людей, несмотря на опасность», — добавил замминистра.

По данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 1319 случаев заражения коронавирусом, 38 пациентов скончались, 28 — выздоровели.