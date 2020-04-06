Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко выразил осторожную надежду на то, что в середине мая карантин на Украине закончится. Об этом 6 апреля он рассказал в интервью РБК-Украина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк считает, что динамика действия карантинных мер на Украине пока показывает «более пологую» кривую заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами.

«Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра [здравоохранения] Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно… Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится», — сказал он.