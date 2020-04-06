Заявка компании «Газпром Армения» о повышении цены на газ для населения была ожидаемой, если учесть необходимость обеспечения бесперебойного газоснабжения и желание компании сохранить зафиксированную маржу в условиях повышения тарифа на границе. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает Sputnik 5 апреля

Бывший глава СНБ Армении будет судиться с газетой жены премьера Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Григорян заявил, что считает желание компании адекватным, но призвал не считать ее заявку уже свершившимся фактом повышения цены, так как ее еще предстоит обсудить и принять окончательное решение.

По словам вице-премьера, если не удастся предотвратить повышение цены или снизить цену на границе, то дополнительные расходы после подорожания увеличатся максимум на 20 миллиардов драмов (3 миллиарда рублей).

«Не думаю, что мы не сможем найти решение сбалансировать эти расходы. Я не вижу здесь никакого драматизма. Но, разумеется, мы стремимся к тому, чтобы цена не повышалась», — сказал он.

Ранее Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой снизить стоимость газа на границе. Армянский вице-премьер пообещал, что до лета в сложившуюся ситуацию будет внесена определенная ясность.