В конце марта стало известно, что «Газпром Армения» планирует обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) для пересмотра цен на газ с 1 июля 2020 года. Компания предлагает установить для всех потребителей одну и ту же цену, подняв средний тариф примерно на 11%.
Григорян заявил, что считает желание компании адекватным, но призвал не считать ее заявку уже свершившимся фактом повышения цены, так как ее еще предстоит обсудить и принять окончательное решение.
По словам вице-премьера, если не удастся предотвратить повышение цены или снизить цену на границе, то дополнительные расходы после подорожания увеличатся максимум на 20 миллиардов драмов (3 миллиарда рублей).
«Не думаю, что мы не сможем найти решение сбалансировать эти расходы. Я не вижу здесь никакого драматизма. Но, разумеется, мы стремимся к тому, чтобы цена не повышалась», — сказал он.
Ранее Григорян обратился с письмом к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой снизить стоимость газа на границе. Армянский вице-премьер пообещал, что до лета в сложившуюся ситуацию будет внесена определенная ясность.