Местные выборы не могут не состояться, по Конституции они должны пройти 25 октября 2020 года. Об этом 6 апреля первый замглавы фракции «Слуги народа» в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью "РБК-Украина"

«Если бы вдруг на момент оглашения выборов — в середине-конце июля — продолжался карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля… Выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне», — заявил он. Украинский парламент готовится установить рекорд по количеству правок к законопроекту © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Корниенко, централизованная подготовка партии к местным выборам продолжается. Есть постоянные совещания на всех уровнях. К партии уже присоединились несколько сильных операционных специалистов, а также готовится «региональное партстроительство».

Избирательная кампания в посткоронавирусный период, по словам депутата, будет в корне отличаться от всего, что было ранее. Партия подготовит изменения в Избирательный кодекс.

Если выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей свыше 90 тысяч, то этот порог может быть снижен. Чтобы в большем количестве городов выборы проходили по открытой пропорциональной системе. Кроме того, рассматриваются варианты, чтобы эта система выборов была в населенных пунктах, где число избирателей превышает десять, пятнадцать или двадцать тысяч. Также не исключается частичное сокращение предвыборной рекламы за государственный счет.