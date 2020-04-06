«По состоянию на 09:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 234 и 220 человек соответственно. Еще 160 случаев зафиксировано в Тернопольской области. В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют. По состоянию на утро 6 апреля, в центральную лабораторию поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.