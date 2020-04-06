Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 млн случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.
В докладе под названием «Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования» утверждается, что Китай мог бы смягчить влияние COVID-19 на мировую экономику.
Так, авторы ссылаются на положения Международных санитарных правил, согласно которым страны должны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, которые могут потенциально распространиться на мировой уровень.
«Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция так и не вышла за пределы Китая», — говорится в отчете.
По мнению членов "Общества Генри Джексона", Китай якобы сделал обратное — скрывал данные и наказывал врачей, которые пытались сказать правду. В связи с этим Общество призвало коалицию стран начать совместные действия из-за того, что Китай якобы «агрессивно реагирует на угрозы на мировой арене».
Судебные иски против Китая за нарушение международных обязательств в области здравоохранения, касающихся COVID-19, могут составить триллионы долларов только от стран «Большой семерки». В отчете говорится, что ущерб должен составлять не менее 3,2 трлн фунтов стерлингов (около $4 трлн), потраченных странами G7 на поддержку их внутренней экономики, поскольку правительства заставляют своих граждан оставаться дома, чтобы они могли попытаться сдержать распространение болезни.
В отчете также говорится, что подача иска по Международным санитарным правилам является беспрецедентным практикой, однако уже сейчас внутренняя структура ВОЗ позволяет создать пространство для подготовки такого иска.
В докладе обозначен ряд возможных правовых путей, включая обращение в ООН и Международный суд. Также рассматриваются опции с привлечением Постоянной палаты третейского суда и Всемирной торговой организации.
Отчет побудил группу из 15 политиков Консервативной партии Британии призвать премьер-министра Бориса Джонсона, который сейчас находится в больнице с коронавирусом, «переосмыслить и перезагрузить» отношения Соединенного Королевства с Китаем.
В совместном письме четыре бывших министра и 11 членов парламента заявили, что они обеспокоены ущербом, «вызванным несоблюдением Китаем международных договоров».