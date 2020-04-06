Китай должен быть привлечен к ответственности, в соответствии с международным правом, на триллионы долларов за первоначальное сокрытие пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе независимого британского общественного объединения "Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society)" от 5 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В докладе под названием «Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования» утверждается, что Китай мог бы смягчить влияние COVID-19 на мировую экономику.

Так, авторы ссылаются на положения Международных санитарных правил, согласно которым страны должны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, которые могут потенциально распространиться на мировой уровень.

«Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция так и не вышла за пределы Китая», — говорится в отчете.

По мнению членов "Общества Генри Джексона", Китай якобы сделал обратное — скрывал данные и наказывал врачей, которые пытались сказать правду. В связи с этим Общество призвало коалицию стран начать совместные действия из-за того, что Китай якобы «агрессивно реагирует на угрозы на мировой арене».

Судебные иски против Китая за нарушение международных обязательств в области здравоохранения, касающихся COVID-19, могут составить триллионы долларов только от стран «Большой семерки». В отчете говорится, что ущерб должен составлять не менее 3,2 трлн фунтов стерлингов (около $4 трлн), потраченных странами G7 на поддержку их внутренней экономики, поскольку правительства заставляют своих граждан оставаться дома, чтобы они могли попытаться сдержать распространение болезни.

В отчете также говорится, что подача иска по Международным санитарным правилам является беспрецедентным практикой, однако уже сейчас внутренняя структура ВОЗ позволяет создать пространство для подготовки такого иска.

В докладе обозначен ряд возможных правовых путей, включая обращение в ООН и Международный суд. Также рассматриваются опции с привлечением Постоянной палаты третейского суда и Всемирной торговой организации.

Отчет побудил группу из 15 политиков Консервативной партии Британии призвать премьер-министра Бориса Джонсона, который сейчас находится в больнице с коронавирусом, «переосмыслить и перезагрузить» отношения Соединенного Королевства с Китаем.

В совместном письме четыре бывших министра и 11 членов парламента заявили, что они обеспокоены ущербом, «вызванным несоблюдением Китаем международных договоров».