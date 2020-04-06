Правительство Грузии во время эпидемии коронавируса справляется с вызовами, к которым многие страны Европы оказались не готовы. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

По словам политолога, из-за этого грузинская оппозиция оказалась сконфуженной. Потому что, с одной стороны, правительство Георгия Гахарии хорошо справляется со своим делом, с другой — люди, которые хотели бы протестовать, не могут выйти на улицу из-за карантина.

«А из-за того, что правительство хорошо справляется, оно еще и проводит предвыборную кампанию, и довольно успешную. Потому что показывает, как ни странно для многих, в том числе и для меня, что может проводить хороший кризисный менеджмент и справляться с вызовами, к которым многие европейские страны были не готовы», — рассказал Сихарулидзе.

Собеседник издания добавил, что сейчас внутриполитическая ситуация в стране спокойная.

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