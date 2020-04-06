Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток — 2», сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder

Как достроить «Северный поток-2». «Академик Черский» снова поменял маршрут © Facebook Владимир Серебрянский

При этом отмечалось, что, предположительно, судно следует в Европу. Так, до порта Лас-Пальмас, который находится на Канарских островах, «Черский» должен дойти ориентировочно 18 апреля.

Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.

После этого министр энергетики России Александр Новак заявил, что использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.