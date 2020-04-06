За 56 дней, которые судно находится в пути после того, как вышло из порта «Находка» 9 февраля, оно сменило маршрут порядка пяти раз. В последний раз сообщалось, что портом назначения «Академика Черского» является южноафриканский город Кейптаун.
При этом отмечалось, что, предположительно, судно следует в Европу. Так, до порта Лас-Пальмас, который находится на Канарских островах, «Черский» должен дойти ориентировочно 18 апреля.
Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.
После этого министр энергетики России Александр Новак заявил, что использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока — 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.