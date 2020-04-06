Большого потока туристов в Грузию из-за пандемии коронавируса в этом году ожидать не стоит. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Многие думают, что к концу мая ситуация в стране более или менее придет в порядок, но из-за того, что коронавирус только начинается в России и других странах, ожидать, что большое количество туристов приедет в страну, не стоит. По предварительным оценкам, грузинский бюджет недополучит из-за этого около трех миллиардов долларов. И грузинское правительство уже приняло решение влить в экономику страны 560 миллионов долларов», — рассказал Арчил Сихарулидзе.

Число инфицированых коронавирусом в Грузии к 5 апреля превысило 170 человек. Два пациента скончались.

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