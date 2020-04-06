По словам собеседника издания, Грузия только сейчас входит в пик эпидемии коронавируса.
«Многие думают, что к концу мая ситуация в стране более или менее придет в порядок, но из-за того, что коронавирус только начинается в России и других странах, ожидать, что большое количество туристов приедет в страну, не стоит. По предварительным оценкам, грузинский бюджет недополучит из-за этого около трех миллиардов долларов. И грузинское правительство уже приняло решение влить в экономику страны 560 миллионов долларов», — рассказал Арчил Сихарулидзе.
Число инфицированых коронавирусом в Грузии к 5 апреля превысило 170 человек. Два пациента скончались.
Полностью интервью можно прочитать здесь.