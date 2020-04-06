В воскресенье, 5 апреля, на активистов молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» было совершено нападение во время акции по раздаче защитных масок. Об этом сообщил руководитель киевской организации ОПЗЖ Сергей Арефьев, чьи слова приводятся на сайте партии

«Оппозиционная платформа - За жизнь» предложила план антикризисных мер в условиях эпидемии © vybor.ua

«Во время акции к нам подходили люди, брали маски, благодарили. Сейчас ведь даже в супермаркеты не пускают без масок. Когда подошли эти трое, они сначала взяли маски, а потом кинули их в лицо нашему активисту. Далее завязалась потасовка», — рассказал Арефьев.

Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский подчеркнул, что во время пандемии их партия старается помогать всем, «не разделяя украинцев на правильных и неправильных, не разделяя на идейно наших или не наших, как это делала предыдущая власть».

«То, что сегодня произошло, — это яркий пример последствий режима Петра Порошенко. Мы почему-то не видим их единомышленников на передовой борьбы с пандемией… Зато постоянно наблюдаем вредительство с их стороны и попытки разделить страну», — заявил он.

В итоге на место происшествия активисты молодежного крыла вызвали патрульную полицию.