По его данным, один из нападавших, представившихся местными жителями, попытался вырвать у активиста коробку с масками. Затем неизвестные начали оскорблять работу «Оппозиционной платформы — За жизнь» и благотворительную деятельность ее молодежного крыла.
«Во время акции к нам подходили люди, брали маски, благодарили. Сейчас ведь даже в супермаркеты не пускают без масок. Когда подошли эти трое, они сначала взяли маски, а потом кинули их в лицо нашему активисту. Далее завязалась потасовка», — рассказал Арефьев.
Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский подчеркнул, что во время пандемии их партия старается помогать всем, «не разделяя украинцев на правильных и неправильных, не разделяя на идейно наших или не наших, как это делала предыдущая власть».
«То, что сегодня произошло, — это яркий пример последствий режима Петра Порошенко. Мы почему-то не видим их единомышленников на передовой борьбы с пандемией… Зато постоянно наблюдаем вредительство с их стороны и попытки разделить страну», — заявил он.
В итоге на место происшествия активисты молодежного крыла вызвали патрульную полицию.