Ранее МОЗ призвал прекратить железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение на Украине с 6 апреля. Из общественного транспорта смогут курсировать только трамваи и троллейбусы. Также был продлен запрет на работу метрополитенов.
Буряк заявил, что считает такие меры правильными, однако понимает, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и всем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно добираться на работу.
«Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение — завтра (6 апреля — ред.) весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля», — заявил он.
При этом мэр добавил, что в транспорт будут пускать пассажиров только в масках или респираторах.
Ранее Кабмин обнародовал постановление о новых противокоронавирусных мерах. Среди них: запрет с 6 апреля на пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски, на передвижение более чем по два человека в компании, на проведение любых массовых мероприятий, в том числе обрядов на Пасху 19 апреля, и др.