Власти Запорожья не стали прислушиваться к рекомендациям Минздрава Украины и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса. Об этом мэр города Владимир Буряк заявил на своей странице в Facebook 5 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Буряк заявил, что считает такие меры правильными, однако понимает, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и всем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно добираться на работу.

«Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение — завтра (6 апреля — ред.) весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля», — заявил он.

При этом мэр добавил, что в транспорт будут пускать пассажиров только в масках или респираторах.

Ранее Кабмин обнародовал постановление о новых противокоронавирусных мерах. Среди них: запрет с 6 апреля на пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски, на передвижение более чем по два человека в компании, на проведение любых массовых мероприятий, в том числе обрядов на Пасху 19 апреля, и др.