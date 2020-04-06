Общее количество граждан Украины, котрые смогли побороть COVID-19 в зарубежных клиниках — 15 человек.
«По состоянию на 20:00 5 апреля, от коронавируса излечились 4 украинских граждан в Доминиканской Республике, 2 — в Италии, 1 — в Нигерии, 1 — в ОАЭ, 2 — в Польше, 1 — в ФРГ, 4 — в Японии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.
По данным МИД, всего за границей лечатся от коронавируса 167 украинцев. Пять граждан страны скончались.
На Украине к вечеру 5 апреля количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 1308 человек.