За минувшие сутки еще четыре украинца, лечившиеся от коронавируса за границей, выздоровели. Об этом вечером 5 апреля сообщил МИД Украины в Telegram

Общее количество граждан Украины, котрые смогли побороть COVID-19 в зарубежных клиниках — 15 человек.

«По состоянию на 20:00 5 апреля, от коронавируса излечились 4 украинских граждан в Доминиканской Республике, 2 — в Италии, 1 — в Нигерии, 1 — в ОАЭ, 2 — в Польше, 1 — в ФРГ, 4 — в Японии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 5 апреля © бюллетень

На Украине к вечеру 5 апреля количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 1308 человек.