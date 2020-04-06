Уволенный президентом США Дональдом Трампом генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон считает, что лишился своей должности из-за добросовестного исполнения своих обязанностей. Об этом 6 апреля со ссылкой на газету Politico сообщает РИА Новости

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына своего политического конкурента Джо Байдена.

На днях Трамп официально сообщил комитетам разведки об увольнении Майкла Аткинсона.

«Трудно не думать, что утрата доверия президента ко мне исходит из моего добросовестного исполнения правовых обязанностей в качестве независимого и беспристрастного генерального инспектора», — рассказал Аткинсон.

Сообщение американского разведчика стало поводом для инициированной демократами процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Однако на слушаниях в Конгрессе хозяин Белого дома был оправдан.