Аткинсон осенью прошлого года передал в Конгресс сообщение информатора о том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына своего политического конкурента Джо Байдена.
На днях Трамп официально сообщил комитетам разведки об увольнении Майкла Аткинсона.
«Трудно не думать, что утрата доверия президента ко мне исходит из моего добросовестного исполнения правовых обязанностей в качестве независимого и беспристрастного генерального инспектора», — рассказал Аткинсон.
Сообщение американского разведчика стало поводом для инициированной демократами процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Однако на слушаниях в Конгрессе хозяин Белого дома был оправдан.