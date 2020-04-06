О том, что глава правительства Великобритании пополнил ряды больных коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. У него поднялась температура и появился кашель.

Коронавирус в Европе: более полумиллиона заболевших, почти везде карантин, в Швеции — ограничительные меры
Коронавирус в Европе: более полумиллиона заболевших, почти везде карантин, в Швеции — ограничительные меры
© РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк
Политик самоизолировался и продолжил руководить Кабмином. Второго апреля Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что у него повышенная температура.

Его беременная невеста Кэрри Саймондс также подхватила коронавирус и неделю провела в постели. Сейчас ее состояние улучшилось.

К 5 апреля в Великобритании коронавирус диагностировали у более чем 47,8 тыс. человек. В стране скончались 4,9 тыс. заболевших. Ранее 71-летний принц Чарльз сообщил, что вылечился от COVID-19.

 

 