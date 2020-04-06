О том, что глава правительства Великобритании пополнил ряды больных коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. У него поднялась температура и появился кашель.
Политик самоизолировался и продолжил руководить Кабмином. Второго апреля Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что у него повышенная температура.
Его беременная невеста Кэрри Саймондс также подхватила коронавирус и неделю провела в постели. Сейчас ее состояние улучшилось.
К 5 апреля в Великобритании коронавирус диагностировали у более чем 47,8 тыс. человек. В стране скончались 4,9 тыс. заболевших. Ранее 71-летний принц Чарльз сообщил, что вылечился от COVID-19.